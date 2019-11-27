Medipol Başakşehir Roma maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında bu akşam İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Müsabakanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar, idmanda yer almadı. Bu iki oyuncu, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir Roma maçı saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir ile Roma arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.

Roma İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma Türkiye'ye geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Roma kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı terminalinden çıkış yaptı.

Havalimanı çalışanları ile yolcular özellikle Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e yoğun ilgi gösterdi.

Roma kafilesi, özel otobüsle havalimanından ayrıldı.

AA