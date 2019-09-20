Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup oldu.

Maçın henüz 1. dakikasında Zaniolo ile ani atağa kalkan Roma, bu futbolcunun çektiği şutta gole yaklaşırken, kaleci Mert Günok ayağıyla topu çeldi.

39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi.

42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

Karşılaşma, Roma'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA