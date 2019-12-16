Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kaldı Süper Lig’in 15’inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir’in golünü 26’ncı dakikada Ponck atarken, deplasman ekibinin golü ise 63’üncü dakikada Milosevic’ten geldi.