Futbol Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler ile yollar ayrıldı

Futbol

Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini uzatmadı.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 18:20 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini uzatmadı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilerek, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

AA


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