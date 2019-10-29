Medipol Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular Semih Şentürk, Cenk Ahmet Alkılıç, Arda Turan, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Robinho, İrfan Can Kahveci, Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.

İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma

İstanbul Başakşehir Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası UEFA'nın oyuncuları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı.

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UEFA, Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci için soruşturma başlatmıştı.

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AA