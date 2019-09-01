Medipol Başakşehir'in maç takvimi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Medipol Başakşehir'in maç takvimi…

01 Eylül 2019, Pazar 17:12
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Medipol Başakşehir'in maç takvimi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MAÇ TAKVİMİ

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

19 Eylül Perşembe:

Roma-Medipol Başakşehir: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

3 Ekim Perşembe:

Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

24 Ekim Perşembe:

Medipol Başakşehir-Wolfsberger: Öncesinde sahasında Göztepe, sonrasında sahasında Trabzonspor.

7 Kasım Perşembe:

Wolfsberger-Medipol Başakşehir: Öncesinde deplasmanda Alanyaspor, sonrasında sahasında MKE Ankaragücü.

28 Kasım Perşembe:

Medipol Başakşehir-Roma: Öncesinde deplasmanda Galatasaray, sonrasında sahasında Antalyaspor.

12 Aralık Perşembe:

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir: Öncesinde deplasmanda Yukatel Denizlispor, sonrasında sahasında Konyaspor.


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