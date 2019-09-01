Medipol Başakşehir'in maç takvimi
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Medipol Başakşehir'in maç takvimi…
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MAÇ TAKVİMİ
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:
19 Eylül Perşembe:
Roma-Medipol Başakşehir: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.
3 Ekim Perşembe:
Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.
24 Ekim Perşembe:
Medipol Başakşehir-Wolfsberger: Öncesinde sahasında Göztepe, sonrasında sahasında Trabzonspor.
7 Kasım Perşembe:
Wolfsberger-Medipol Başakşehir: Öncesinde deplasmanda Alanyaspor, sonrasında sahasında MKE Ankaragücü.
28 Kasım Perşembe:
Medipol Başakşehir-Roma: Öncesinde deplasmanda Galatasaray, sonrasında sahasında Antalyaspor.
12 Aralık Perşembe:
Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir: Öncesinde deplasmanda Yukatel Denizlispor, sonrasında sahasında Konyaspor.