2004 yılında sinemada vizyona giren Medusa Darbesi filmi, şimdi de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Filmde Suikastçı David Webb bir anda kendini karmaşık bir cinayet olayını içinde bulur ancak karmaşa bununla kalmaz ve kız arkadaşı da kaçırılır ve olaylar bir anda beklenmedik şekilde hız kazanır…

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çin’in Başbakan yardımcısının beklenmedik bir anda ve şüpheli bir biçimde öldürülmesi arkasında birçok soru işareti kalmasına neden olur. Bu cinayet olayı sonrasında dört bir yandan yapılan araştırmalar sonucunda birincil zanlı olarak meşhur CIA tetikçisi Jason Bourne tespit edilir. Fakat aslında böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb adında bir suikastçının takma adıdır. Bir süre sonra kendi adını kullanarak cinayetler işleyen birinin olduğunu far eden Webb, kendini bu işin orta yerinde bulur. Bir de üstüne sevdiği kadın kaçırılır. Şimdi casuslar arası, aksiyon dolu bir savaş başlamıştır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ