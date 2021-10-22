MedyaNet yeni işbirlikleri ile büyümeye devam ediyor

Ayda 750.000'in üzerinde tekil kullanıcıya erişen Pepapp'in mobil uygulama reklam envanteri, kurulan iş ortaklığı çerçevesinde MedyaNet'in 19 yıllık pazarlama ve teknoloji deneyimiyle pazara sunulacak. İş birliği çerçevesinde Pepapp’in, premium ve proje satışları 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren MedyaNet ile yürütülecek.

Yılın en başarılı girişimlerinden Musixen, Z kuşağının ve dijital dünyanın sesi olmaya MedyaNet ailesinde devam edecek. 300.000'in üzerinde kullancının kullandığı Musixen'in reklam envanteri MedyaNet farkı ile 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren reklamverenlere ulaşacak.

Türk medya dünyasının önemli platformları Beyaztv.com.tr ve Beyazgazete.com, da 1 Ekim itibari MedyaNet ailesine katıldı. Fenomen programları ve gişe rekortmeni filmleri, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var, Söylemezsem Olmaz, Beyaz Futbol, Her Açıdan, Derin Futbol, Ne Var Ne Yok yayınları ile Youtube'da 3 Milyon aboneye ulaşan beyaztv.com.tr, Türk izleyecisinin en çok takip ettiği platformlardan biri.

Pepapp, Musixen, Beyazgazete.com ve Beyaztv.com.tr dijital platformları, premium ve proje satışı için dijital pazarlamanın öncülerinden MedyaNet ile yaptığı stratejik iş birlikleri ile işlerini büyütmeye devam edecekler.