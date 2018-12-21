'Medyatik kumru' eşini buldu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir hayvanseverin trafik ışıklarının üstüne monte ettiği şemsiye ile korumaya çalıştığı dişi kumruya eş geldi

"MEDYATİK KUMRU" ADINI VERDİLER

Mahalle esnafı Hakan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansever Erol Yörük’ün üstüne şemsiye yerleştirerek güneşten korumak istediği kumruya, haberlere konu olarak ülke genelinde tanınması nedeniyle "medyatik kumru" adını verdiklerini belirtti.

"BİZ DE ONLARA MUTLULUK DİLİYORUZ"

Atatürk Caddesi’ndeki trafik ışığında yaşayan kumrunun bir süre önce eş bulduğunu, artık aynı şemsiye altında birlikte yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz de onlara mutluluk diliyoruz. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine" dedi.

İLÇENİN MASKOTU HALİNE GELDİ

Esnaf Şeref Çaylalı da çifte kumruları çok sevdiklerini belirterek ilçenin maskotu haline gelen hayvanlara herkesin ilgi gösterdiğini söyledi.



