Türkiye MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 04 Ekim 2021 olarak açıklandı.

19 Eylül 2021, Pazar 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne araştırma görevlisi alımı yapacak. MEF Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında; Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." açıklaması yapıldı.

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