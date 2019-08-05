MEF Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde istihdam edilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." diye belirtildi.

Duyuru sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih

Başvuru Tipi : Şahsen/Posta

Son Başvuru Tarihi : 27.08.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr

Ön Değerlendirme Tarihi : 28.08.2019

Mühendislik Fakültesi için Sınav Giriş Tarihi : 29.08.2019

Mühendislik Fakültesi için Sonuç Açıklama Tarihi : 03.09.2019

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sınav Giriş Tarihi : 09.09.2019

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sonuç Açıklama Tarihi: 10.09.2019