MEF Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
MEF Üniversitesi'ne 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alınacak. Son başvuru olarak 27 Ağustos 2019 tarihi belirlendi. Şimdi istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
MEF Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde istihdam edilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." diye belirtildi.
Duyuru sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.
İLANI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Son Başvuru Tarihi : 27.08.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.08.2019
Mühendislik Fakültesi için Sınav Giriş Tarihi : 29.08.2019
Mühendislik Fakültesi için Sonuç Açıklama Tarihi : 03.09.2019
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sınav Giriş Tarihi : 09.09.2019
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sonuç Açıklama Tarihi: 10.09.2019