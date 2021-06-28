Türkiye MEF Üniversitesi öğretim elemanı alacak

MEF Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Türkiye

MEF Üniversitesi öğretim elemanı alacak

MEF Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

28 Haziran 2021, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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