Eğitim & Kariyer MEF'ten iş yaşamına hazırlık

MEF'ten iş yaşamına hazırlık

Eğitim & Kariyer

MEF'ten iş yaşamına hazırlık

MEF Üniversitesi, Uluslararası Yetkinlik Geliştirme Programı için Linkedln’in e-learning platformu ‘Linkedln Learning’ ve ‘edX’ ile anlaşma imzaladı.

02 Şubat 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Anlaşma kapsamında MEF Üniversitesi öğrencileri, Linkedln Learning’in sertifikalı tüm eğitimlerinden sınırsız faydalanabilecek. Aldıkları sertifikalar Linkedln hesaplarına işlenecek. MEFliler, 3 ve 4’üncü sınıfta eğitim gördükleri alanda az bir dersi edX üzerinden kredili alarak, sertifikalı olacak. Sertifika ücretlerini MEF karşılayacak. Program 2020-2021 Bahar Dönemi itibariyle başlayacak.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Osmanlı’da eğitim vizyonu nasıldı?
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Haftanın dizi-film önerileri
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt