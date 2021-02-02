Anlaşma kapsamında MEF Üniversitesi öğrencileri, Linkedln Learning’in sertifikalı tüm eğitimlerinden sınırsız faydalanabilecek. Aldıkları sertifikalar Linkedln hesaplarına işlenecek. MEFliler, 3 ve 4’üncü sınıfta eğitim gördükleri alanda az bir dersi edX üzerinden kredili alarak, sertifikalı olacak. Sertifika ücretlerini MEF karşılayacak. Program 2020-2021 Bahar Dönemi itibariyle başlayacak.