Mega yat Flying Fox Marmaris’e demirledi

Haziran ayından itibaren Muğla’nın Bodrum, Fethiye ilçeleri ile Antalya ve Yunanistan’ın Rodos ile Kos adalarında dolaşan, 136 metre ile dünyanın en uzun yatları arasında yer alan ’Flying Fox’, saat 17.00 sıralarında, Marmaris’e geldi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Marmaris Limanı’na demirleyen mega lüks yat ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler ile Marmarisliler, sahilden yatın fotoğraflarını çekti.

Yat kiralama, satış, yeni inşaat ve yat yönetimi konularında sektörün önde gelen firmalarından biri aracılığıyla charter olarak günlüğü 400 bin Euro’ya kiralanan mega yatta acil durumlar için Airbus H155 adlı helikopter de hazır bulunuyor.

EGE KOYLARINDA GEZMİŞLERDİ

Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatın 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Vücut ısısına göre ayarlanabilen klimalı suitler, her suitte jakuzi, spor salonu bulunan mega yatın en üst güvertesinde spor yapan 3 kadın dikkati çekerken, yolcuların isimleri ise öğrenilemedi.

Flying Fox için İzmir’in Aliağa ilçesinden 3 tanker ile akaryakıt getirildi. Yakıt, yiyecek ve içecek ikmali sonrası yatın Yunan Adaları’na gideceği öğrenildi.

Mega yat ile dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Rus milyarder Dimitry Kamenshchik, misafirlerini Ege koylarında gezdirmişti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)