Turizm sezonun en hareketli aylarının yaşandığı ilçenin koylarına gelen mega yatlar, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. İngiliz vatandaşı iş adamı Philip Green’e ait olduğu belirtilen, Malta bayraklı, 150 milyon dolarlık mega yat "Lionhearth", Hisarönü Körfezi’ne demirledi. Yatın çevresinde gün boyunca parasailing, jet ski ve günlük gezi tekneleri dolaştı.

Renkli yat

"Saluzi" Mor ağırlıklı renkleri ve dış dizaynıyla dikkati çeken Malta bayraklı, 69 metrelik yat "Saluzi", Hisarönü Körfezi’de alargada durdu. Yata, günübirlik tura çıkan turistler ilgi gösterdi.

Körfezde ayrıca Malta bayraklı 58 metrelik "İllusion", Biritinya Virjin Adaları bayraklı 50 metrelik "Ventura"nın yanı sıra 30 metreden büyük motor yatlar ve guletler demirleyip, misafirlerine deniz keyfi yaşatıyor.

AA