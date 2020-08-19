Bu yatların favori rotalarından biri ise Türkiye oldu. Özellikle Rus milyarderler, Türk kara sularını tercih ediyor. Türkiye açıklarında şu anda 63 mega yat bulunuyor. Bu sayı geçen yıldan 26 daha fazla. Son olarak, bu yıl yapımı tamamlanan ve adını ‘Binbir Gece Masalları’ndaki Şehrazat’tan alan 140 metrelik ‘Scheherazade’ isimli mega yat, Bodrum’a demir attı. Ayrıca Rus milyarder Andrey Skoch ve 100 metrelik yatı Madame Gu. ile Rusya’nın en zengin ikinci ismi olan Leonid Mikhelson ve 85 metrelik yatı Pacific de Türkiye’nin kıyılarına demirlemiş durumda.

Temmuzdan itibaren arttı

Türkiye, uzun zamandır Rus tatilcilerin gözdesi. Rusya’nın geçen hafta seyahat yasağını kaldırmasının ardından sadece bir günde 23 bin Rus tatilciyi taşıyan 80 uçak Antalya’ya iniş yapmıştı.

Pandeminin ilk aşamalarında Türkiye, varlıklı aileler için güvenli sığınak olarak görüldü. Temmuz ayından beri bu durum yat sayılarındaki artışa da yansıdı.







