Brian Austin Green’den mayıs ayında boşanan ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Megan Fox, eski eşine çocuklarla ilgili açtı ağzını yumdu gözünü.

34 yaşındaki Fox, 47 yaşındaki eski eşine, aralarında 4 yaşındaki Journey’in de olduğu çocuklarının Cadılar Bayramı paylaşımı için öfkesini sosyal medyadan yansıttı.

Ünlü oyuncu, Brian Austin Green’in üç çocuğuyla birlikte yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımıyla ilgili, “Neden Journey de bu fotoğrafta olmak zorunda? Onları fotroğraftan kesmek ya da onların olmadığı fotoğraflar seçmek zor değil" ifadesini kullandı.

Fox, "Ben dün onlarla harika bir Cadılar Bayramı geçirdim ve fark ettiysen benim sosyal medya hesabımda yoklar. Çocuklarını sevdiğini biliyorum. Ama onları Instagram’da neden paylaşım için kullandığını bilmiyorum” dedi.

"İlgisiz bir anne olduğum anlatısından zevk alıyorsun"

“Benim ilgisiz bir anne olmam ve senin de ebedi olarak adanmış baba olman şeklindeki yaygın anlatıyı beslemekten zevk alıyorsun” diyen Fox, çocukların velayetinin yarı yarıya eski eşiyle paylaştıklarını hatırlatarak, “Tebrikler, gerçekten harika bir insansın! Çocuklarının seni sevmesi gibi aşikar bir şeyi tekrarlamak için neden internete ihtiyacın var?” mesajını paylaştı.





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