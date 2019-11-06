Megan Markle’ın güzellik sırları

Glutensiz beslenme

Oyunculuk zamanında gluteni bırakan Markle, bu şekilde cildinin daha canlı göründüğünü fark etmiş. Hala glutensiz besleniyor.

Cilt temizliği

Cildine nazik bir eksfoliasyon yapan bir peeling kullanıyor. En önemli şeyin cildin temizlenmesi olduğunu düşünüyor ve asla ihmal etmiyor.

Cilt cilası

Markle, glikolik asitle cilde cila yapan bir losyon kullanıyor. Bu şekilde cildi parlak ve pürüzsüz gözüküyor.

Çay ağacı yağı

En büyük sırrı ise çay ağacı yağı. Markle, antibakteriyel ve antiviral özellikler gösteren çay ağacı yağını cilt bakımı bittikten sonra sorunlu olduğunu düşündüğü bölgelere uyguluyor.

Lavantalı duş jeli

Banyo rutininde yoğun kokulu ürünleri seven Meghan, ferah ve aromatik bir dokunuş için lavanta özlü duş jeli kullanıyor.



