İngiliz Prens Harry (35) ve eşi Sussex Düşesi Meghan (38) üç hafta önce istifa ederek Kraliyet ile yollarını ayırmıştı. Bu şok ayrılık sonrası dünya gündeminden düşmeyen çifte ilgi de arttı. Çiftin 9 ay önce açtığı ‘Sussex Royal’ isimli Instagram sayfaları 11.1 milyon takipçiye ulaştı.

Instagram zaferi

Bu rakam ile çift, Harry’nin ağabeyi Prens William (37) ve eşi Düşes Kate’in (38) takipçi sayısını geçti. Zira, aralarında gerilim olduğu bilinen iki çiftin hayranları da bu rekabete takip yarışıyla dahil oluyor.

Kraliçe'den terfi

Bu arada Kraliçe, tahtın iki numaralı veliahtı olan torunu Prens William’a yeni bir yetki tanıdı. William, İskoçya Kilisesi’nin Genel Kurulu’nda en yetkili Lord pozisyonuna getirildi. Yani, İskoçya’nın koruyucusu ve üyesi olarak Kraliçe’yi temsil edecek. Kraliçe’nin bu adımı, Harry ve Meghan’a tepki olarak yorumlandı.





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