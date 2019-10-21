Meghan Markle ağladı: Perde arkasında ciddi problem yaşadım

İngiltere Prensi Harry’nin eşi Meghan Markle 5 ay önce oğlu Archie’yi dünyaya getirmişti.

Gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Doğum kiloları nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Meghan Markle, konuyla ilgili İngiliz ITV’ye açıklama yaparken gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.

'Bana bugüne kadar 'Nasılsın?' diyen olmadı'

Markle, muhabirin “Üzerinizdeki baskı sağlığınızı nasıl etkiledi?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Çok teşekkür ederim. Çünkü bana bugüne kadar ‘Nasılsın?’ diye soran pek olmadı. Perde arkasında ciddi problem yaşadığım bir dönemden geçtim. Her kadın hamileyken kırılgan olabilir.

'Yaşadıklarım beni zorladı'

Bu yüzden yaşadıklarım beni zorladı. Üstelik yeni evliyseniz ve yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa.” Prens Harry’nin de sosyal medyada eşine destek çıkmasının ardından Instagram’da ‘SeniSeviyoruzMeghan’ etiketiyle kampanya başladı.

Benzer sıkıntı Fahriye Evcen'in de başına gelmişti

Benzer sıkıntı 2 ay önce Fahriye Evcen’in başına gelmişti. Geçen Nisan’da oğlu Karan’ı doğuran Fahriye Evcen’in kiloları sosyal medyanın diline düşmüş, oyuncu çok üzülmüştü.

Fahriye Evcen’e eşi Burak Özçivit “O her haliyle güzel. Anne olduktan sonra daha da güzel” sözleriyle destek vermişti.

Şükran Ovalı: Bana demediklerini bırakmadılar

Hamileliği döneminde aldığı 30 kilo nedeniyle Instagram’da ağır eleştiriler alan Şükran Ovalı tepkisini şöyle dile getirmişti: “Lohusayken ekrana çıktım diye demediklerini bırakmadılar. Üstelik bu yorumları yapanlar kadınlardı. Çok taktım, çok üzüldüm, ağladım.”

Almeda Abazi: Kilo vermeye çalışmıyorum

5 ay önce anne olan ve aynı eleştiriye maruz kalan Almeda Abazi ise önceki gün patladı: “Kilo vermeye çalışmıyorum. Emzirdiğim sürece böyle kalacağım. Bu halimle mutluyum, gayet iyiyim.”

Canan Ergüder: Lütfen hamile bir kadını kilolarıyla yargılamayın

2018’de oğlu Demir’i kucağına alan Canan Ergüder “Hamilelikte ve lohusalıkta kadınlara çok kötü davranıyorlar. Bu konuda eleştiri almıştım. Lütfen hamile bir kadını kilolarıyla yargılamayın” dedi.

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