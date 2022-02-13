Kraliçe İkinci Elizabeth’in tahta Prens Charles’ın geçeceğini beyan etmesinin ardından Prens’in eşi Camilla da Konsort Kraliçe olacak. Kraliçe’nin açıklamalarının ardından Cornwall Düşesi Camilla’nın görevlerini daha özgüvenle yaptığı bildiriliyor.

Şimdi 74 yaşında olan ve 30 yıl önce Kraliçe tarafından Buckingham Sarayı’na girmesi yasaklanan Camilla, ‘yuva yıkan kadın’ olarak nam salmış ve halkın bir kesimi onu günah keçisi ilan etmişti. O dönemler Camilla’nın kraliçe olabileceği kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu.

Ancak zaman ilerledikçe Kraliyet görevlerini layıkıyla yerine getiren Camilla, bu hizmetlerinin karşılığı olarak kraliçe olmaya hak kazandı.

Prens William, Camilla’nın kraliçe olması konusunda memnunken Kraliyet’ten ayrılan çift Prens Harry ve Meghan Markle tarafında ise sessizlik hakim. Çift, konu hakkında geleneksel tebrik ya da sadakat mesajlarının hiçbirini göstermedi. Bu durumun kasıtlı olduğu öne sürülüyor.

Bazı kişiler, Harry'nin Camilla'dan hiçbir zaman hoşlanmadığını ve anne babasının evliliğini mahvettiği için onu suçladığını söylüyor. Bu durumun ayrıca Meghan Markle’ın gelecekte Camilla’ya savaş ilan etme şekli olarak da görülüyor.

Meghan Markle’ın Camilla’yı hiç sevmediğine ve bu hislerin karşılıklı olduğuna inanılıyor. Zira Camilla, en başından beri Meghan Markle hakkında şüpheliydi. Meghan’ın Kraliyet’e hizmet etmek için bağımsızlığından ve kariyerinden vazgeçeceğine inanmakta zorlanıyordu.







