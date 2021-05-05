Magazin Meghan Markle çocuk kitabı yazdı

Meghan Markle çocuk kitabı yazdı

Magazin

Meghan Markle çocuk kitabı yazdı

İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı üyesi Meghan Markle, bir sürprizle yine gündeme geldi. Son olarak Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda ortaya attığı iddialarla gündemin ilk sıralarına yerleşen Markle bir çocuk kitabı kaleme aldı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 14:12 Son Güncelleme:
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ArThe Bench (Bank) adlı bu kitap önümüzdeki ay piyasaya çıkacak. Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esin kaynağını alan kitapta, bir baba ile oğulun hikayesi anlatılıyor.

PRENS, ASKERİ ÜNİFORMAYLA RESMEDİLDİ 

Kitabın illüstrasyonları ise Christian Robinson'a ait. Kitabın çizimlerinde, aileden ayrıldıktan sonra askeri unvanları da elinden alınan Prens Harry'nin kamuflaj üniformayla resmedilmesi de dikkat çekti.

UNVANINI KULLANDI 

Kitap ile ilgili olarak bir başka ayrıntı da tartışma yarattı. Bu da kitabın kapağında Meghan Markle'ın adının bu şekilde ya da eşinin soyalıyla Meghan Mountbatten Windsor olarak değil de Meghan, The Duchess of Sussex (Sussex Düşesi Meghan) şeklinde yazılmış olması.

PAZARLAMA STRATEJİSİ 

Bazı kişiler bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu ve gayet yerinde bir karar olduğunu savunurken, bazıları da İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan hatta aile üyeleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Markle'ın evlilik yoluyla elde ettiği bu unvanı bu şekilde kullanmasını eleştirdi.   

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