Meghan Markle hala İngiltere vatandaşı olamadı

İngiltere Kraliyeti’nin 6 numaralı varisi Prens Harry’nin (35) geçen yıl evlendiği ABD’li Meghan Markle (38) nişanlandıkları 2017’de İngiliz vatandaşlığı için başvurmuştu. Evlendikten sonra Kraliçe’nin ‘Düşes’ unvanı verdiği Meghan’ın hâlâ vatandaşlığa alınmadığı ortaya çıktı. Mayısta bir oğlu olan Meghan’ın işlemlerinin sıradan vatandaşlar gibi değerlendirildiği için uzadığı, Meghan’ın da bunu olağan karşıladığı açıklandı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın geçtiğimiz yıl oğulları Archie'nin dünyaya gelmiş olmasına rağmen bu sürecin uzaması dikkat çekiyor.

Düşes'ten tartışma yaratan röportaj

Düşes Meghan (38) röportajda “Arkadaşlarım ’Basın, hayatını altüst edecek’ diyerek evliliğimi engellemek istedi. Ne demek istediklerini anlamamıştım. Kolay olmayacağını biliyordum ama bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Bu baskıyla mücadele etmekte zorlanıyorum” dedi. Sunucu Tom Bradby’nin “Zihinsel ve fiziksel sağlığın nasıl?” sorusuna “Medya hamileliğim ve anne olmamla ilgili acımasız davrandı. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Bütün kadınlar hamilelik döneminde savunmasızdır. Bu bir kadına yapılabilecek en kötü şey” yanıtını verdi.

Meghan “Yeni evlenmiş olmak, yeni anne olmak, medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor” dedi.

Prensler arasında gelirim

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın 1981’de evlendiği Lady Diana, dünyanın Kraliyet Ailesi’ne sempati duymasını sağlamıştı. Charles ve Diana’nın çocukları Prens William ile Prens Harry ise sevimlilikleriyle dünyanın gözdesi olmuştu.Aralarında 2 yaş olan kardeşler birbirine çok yakındı. Prensler basının önünde büyürken dünyanın gösterdiği sempati de artıyordu.

Harry’nin geçen yıl Düşes Meghan ile evlenmesinin ardından kardeşler arasında kara bulutlar dolaşmaya başladı. Harry önce kardeşi ve yengesi Düşes Kate ile birlikte yaşadığı saraydan taşındı. Sonra Harry Meghan çifti, William ve Kate ile kurdukları hayır kurumundan ayrıldı. Dünya, kardeşlerin arasının bozulduğu iddiasıyla sarsılırken saray bu durumu kesin bir dille yalanladı.

Ancak Prens Harry, Meghan ile İngiliz ITV kanalına verdiği röportajda William ile aralarında ‘derinleşen bir gerginlik’ olduğunu resmen doğruladı. Önceki gece yayınlanan röportajda Harry “Artık yollarımız ayrıldı. Ama biz kardeşiz. Her zaman yanında olacağım. Onun da benim yanımda olacağını biliyorum. Eskisi kadar görüşmüyoruz. Kardeşlerin iyi günleri de olur, kötü günleri de” dedi. Tartışmanın sebebinin Prens William’ın, ABD’li bir aktrist olan Meghan’ı ve kardeşinin evliliğini onaylamaması ve düşesler arasındaki rekabet olduğu öne sürülmüştü. Prens Harry bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

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