Meghan Markle Hollywood masalına kaldığı yerden devam ediyor

Bu gelişme sonrası Kraliçe, çifte düşünmeleri için zaman tanımıştı. Bir hafta önce sarayda yapılan zirvede izlenecek yol haritası belirlenmişti. Kraliçe, önceki akşam çiftin Kraliyet’ten ayrılığını onaylayarak tarihi bir karara imza attı.

Oyunculuğa hazır

Harry, prenslik unvanından, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Donanma’daki rütbelerinden ve kamu fonundan aldığı 2.3 milyon Sterlin maaştan vazgeçti. Çift, finansal olarak saray kasasından bağımsız ilerleyecek. ABD’li Meghan’ın evlenmeden önce yaptığı oyunculuk mesleğine dönmek istediği biliniyordu. Hatta geçen ay Harry’nin talebi sayesinde Disney için bir seslendirme yaptığı ortaya çıkmıştı.

İlk teklif Netflix'ten

Kanada ve ABD’de yaşamaya hazırlanan çiftin finansal özgürlüğü onlara ilk olarak Hollywood kapılarını açtı. Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’in yöneticisi Ted Sarandos, çiftle bir proje yapmak istediğini söyledi. Meghan ve Harry’nin, reklam anlaşmaları, televizyon ve sosyal medya projelerinden servetlerini 700 milyon Sterlin’e çıkarmaları bekleniyor.

***Harry ve Meghan'ın 9 aylık bir oğlu var.





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