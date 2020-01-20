Meghan Markle Hollywood masalına kaldığı yerden devam ediyor
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in (93) torunu Harry (35) ile eşi Meghan Markle (38), 12 gün önce Kraliyet’teki görevlerinden istifa etmek istediklerini açıklamıştı.
Bu gelişme sonrası Kraliçe, çifte düşünmeleri için zaman tanımıştı. Bir hafta önce sarayda yapılan zirvede izlenecek yol haritası belirlenmişti. Kraliçe, önceki akşam çiftin Kraliyet’ten ayrılığını onaylayarak tarihi bir karara imza attı.
Oyunculuğa hazır
Harry, prenslik unvanından, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Donanma’daki rütbelerinden ve kamu fonundan aldığı 2.3 milyon Sterlin maaştan vazgeçti. Çift, finansal olarak saray kasasından bağımsız ilerleyecek. ABD’li Meghan’ın evlenmeden önce yaptığı oyunculuk mesleğine dönmek istediği biliniyordu. Hatta geçen ay Harry’nin talebi sayesinde Disney için bir seslendirme yaptığı ortaya çıkmıştı.
İlk teklif Netflix'ten
Kanada ve ABD’de yaşamaya hazırlanan çiftin finansal özgürlüğü onlara ilk olarak Hollywood kapılarını açtı. Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’in yöneticisi Ted Sarandos, çiftle bir proje yapmak istediğini söyledi. Meghan ve Harry’nin, reklam anlaşmaları, televizyon ve sosyal medya projelerinden servetlerini 700 milyon Sterlin’e çıkarmaları bekleniyor.
***Harry ve Meghan'ın 9 aylık bir oğlu var.
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