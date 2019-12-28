Meghan Markle, kendi markasını yaratıyor

İngiltere Patent Ofisi'nin yayınladığı belgelere göre Prens Harry ve Meghan Markle çifti, aralarında kıyafet, spor giyim ve medya organlarının bulunduğu 100'den fazla ürünün 'Sussex Royal' markası altında isim hakkını satın aldı. Başvurunun bu yılın Haziran ayında gerçekleştirildiği belirtildi. Gazete ve dergiler 'basılı malzeme' bölümünde gösterilirken; listede günlük, defter, takvim ve ders kitapları da basılması olası ürünler olarak ifade edildi. Bu sene akıl sağlığı alanındaki çalışmalara ağırlık veren çift, psikolojik danışmanlık hizmeti de vermeyi planlıyor. Çiftin, marka altında çıkarmayı planladıkları ürünler arasında şapka, çorap, tişört, pantolon, bandana, eşarp ve eldiven de yer alıyor. İngiltere basınında, Sussex Royal markasının ilerleyen zamanlarda uluslararası bir 'imparatorluğa' dönüşeceği yorumları yapılıyor.

Bu haberi de okudular Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin yılbaşı planı hayal kırıklığı yarattı



















