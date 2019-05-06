Meghan Markle kimdir? Kaç yaşında?

Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk bebekleri dünyaya geldi. Bugün tüm dünya bu olayı konulurken "Meghan Markle kimdir?" sorusu bir kez daha aratılmaya başlandı.

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu. CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. Aynı zamanda Emma Watson gibi Birleşmiş Milletler kadın elçisi. Meghan Markle, yapımcı Trevor Engelson ile 2011’de evlendi. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Meghan Markle'i adını hayır işlerinde de sıkça duyurdu. Dior ve Victoria Beckham gibi ünlü modacıların tasarımlarını tercih eden oyuncu günlük hayatında ise oldukça spor giyiniyor. 2017 yılında nişanlandığı Prens Harry ile 2018 Mayıs ayında görkemli bir törenle evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.