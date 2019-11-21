Meghan Markle modanın 'en ilham verici' ismi oldu

Sussex Düşesi Meghan Markle, moda araştırma platformu Lyst tarafından yılın en ilham verici giyineni seçildi. Markle, makyaj ikonu Kylie Jenner'ı tahtından etti. Yıl boyunca toplanan verileri, en büyük trendleri ortaya çıkarmak için analiz eden moda raporunda, 38 yaşındaki Meghan Markle'ın giydikleri ile benzer kıyafetlerin satışında yüzde 216 artış olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl üçüncü sırada yer alan Markle, reality şovları ile tüm dünyada üne kavuşan Kardashian- Jenner ailesini geride bıraktı. Kylie Jenner'ın bu yıl 7'nci sırada yer aldığı listede, Meghan Markle'ın görümcesi Kate Middleton ilk 10'da yer alamadı. Küresel araştırma platformu Lyst, verilerini satışlardan, internet sayfalarından, ulusal medya kuruluşlarından ve sosyal medyadan sağlıyor.

Cardi B-Billie Eilish

Listeyi bu yıl, müzik endüstrisinin en çok konuşulan isimleri domine etti. Meghan Markle ise lisetede ilk 10'da yer alana tek Kraliyet üyesi oldu. Rapçi Cardi B listeye 4'üncü sırada girerken, 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish ise 5'inci sırada yer aldı. Cambridge Düşesi Kate Middleton, 2017'de ilk sırada yer aldığı listede bu yıl 11'inci sırada yer aldı.

Cabridge Düşesi Kate Middleton

ABD'li aktör Timothée Chalamet, Altın Küre de dahil olmak üzere bir dizi kırmızı halı etkinliğinde kendi tarzını gösterdikten sonra modadaki en etkili erkeklerden biri oldu. Nadiren bir stilist kullanan 23 yaşındaki Chalamet, Lyst'in araştırmasına göre erkeklerin yüze 192'sinin kapüşonlu kıyafetler tercih etmesini sağladı.

Timothée Chalamet

Listenin 3'ncü sırasında yer alan 23 yaşındaki Zendaya, zerafeti ile göz dolduran isimlerden. İngiliz oyuncu, Emmy Ödülleri'nde giydiği Vera Wang tasarımı elbise, markaya olan ilgiyi artırdı.

En etkili ünlüler listesini ilk 10 sıralaması şöyle;

Sussex Düşesi Meghan Markle Timothee Chalamet Zendaya Billie Eilish Cardi B Lisa, Blackpink Kylie Jenner Lizzo Harry Styles Billy Porter

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