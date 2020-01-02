Yeni Zelandalı marka, piyasaya sürdüğü örgü şapkasının Sussex Dük ve Düşesi'nin oğlu Archie'nin giymesinin ardından satış patlaması yaşadı. Şapka, mental sağlığı destekleyen bir yardım markası olan Make Give Live tarafından üretildi. Auckland merkezli sosyal bilinç geliştiren bir şirket olan Make Give Love, 35 yaşındaki Prens Harry ve 38 yaşındaki Meghan Markle, yeni yıl dileğini paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayınca, şapka için gelen taleplere yetişemez hale geldi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu Archie, Avustralya ziyaretlerinde giydiği Ugg marka botlar ile de büyük ilgi gördü.









Cocobear isimli bere, Ekim 2018'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Kraliyet ziyareti sırasında Prens Harry ve Meghan Markle'a hediye edilmişti. Meghan Markle, o dönem Archie'ye hamileydi.

Markanın kurucu ortağı Claire Conza, satılan her ürününden elde edilen geliri, zihinsel hastalıklarla mücadele için bağışlıyor. Ancak Kraliyet Ailesi sayesinde bu girişimin tüm dünyada yankı uyandıracağından habersizdi.

Conza, 'Bu sabah saat 8'den önce binlerce dolar kazandık ve bu tarzdaki tüm stoklarımızdan sattık. Bunun ne anlama geldiğini neredeyse anlayamıyorum' dedi.

Öte yandan, Archie'nin yeni yıl fotoğrafında İngiliz perakendecisi Boden'den 68 dolarlık (404 lira) kahverengi kapüşonlu ceketini de giydiği görülüyor.

Fotoğrafta Archie'nin giydiği Ugg botlar ise, Avustralya Valisi Sir Peter Cosgrove tarafından kraliyet turunda hediye edilmişti.

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