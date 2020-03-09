İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakan Meghan Markle, cuma günü bir okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Markle'ın kürsüdeki konuşması sırasında 16 yaşındaki öğrenci Aker Okoye, Markle'ı yanağından öptü, sarıldı ve mikrofona uzanarak "O çok güzel değil mi?" diye sordu. Okoye, daha sonra Meghan Markle'ın eşi Prens Harry'e bir mektup yazarak eşine sarıldığı için özür diledi.

Okoye, İngiliz The Sun dergisine verdiği röportajda, "Harry'nin bununla bir problemi olmadığına emin olmak ve özür dilemek için mektup yazdım" dedi. Okoye aynı zamanda, bir gün Prens Harry ile de tanışmak istediğini ve kraliyetten ayrıldıktan sonraki yaşantıları için şans dilemek istediğini belirtti. Aker mektubunu, çiftin Nisan ayına kadar resmi olarak bir ofisinin bulunduğu Buckingham Sarayı'na postaladı.







