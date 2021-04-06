Meghan Markle, çocuk doğurmasına rağmen hızla eski formuna kavuşabilen ünlülerden. Markle'ın diyetisyenine göre, her gün 1 kaşık dolusu yoğurt yemesi, kilo vermesinin anahtarı... Markle'ın diyetisyeni Gabriela Peacock, Prens Harry ile düğününe kısa bir süre kala Meghan Markle'ın 10 kilo vermesini sağladı. Gabriela Peacock, her yemekten önce süt ürünü tüketmesini sağladı. Bu sayede vücudu kandırarak insülin seviyesi ve kan şekeri seviyesinin artması önleniyor ve kilo vermek daha kolay hale geliyor.

Meghan Markle her gün 1 kaşık yoğurt yiyor.

The Telegraph'a konuşan Gabriela Peacock, "Danışanlarıma her yemekten önce 1 kaşık dolusu yoğurt yemeyi öneririm. Yemeğe protein ile başladığınızda, karbonhidratların aksine insülin ve kan şekeri artışlarını yavaşlatmış olursunuz" diyor.

İnsülin seviyesinin azaltılması yalnızca kilo vermeye yardımcı olmaz, aynı zamanda hastalık riskini de azaltır.

ARALIKLI ORUÇ TAVSİYESİ

Gabriela Peacock aynı zamanda kilo vermek için aralıklı oruç tutmayı da tavsiye ediyor. Aralıklı oruç (IF- Intermittent fasting) düşük kalori ya da belli saat aralıklarında yemek yemeyi kapsıyor. Aralıklı oruç, kilo vermede en popüler yöntemler arasında yer alıyor.

Çoğu aralıklı oruç diyeti, günün 8 saatlik bir diliminde yemek yeme ve kalan 16 saatinde oruç tutmayı içeriyor.

GÜNDE 5 ÖĞÜN YİYOR

Gabriela aynı zamanda Prenses Eugenie'nin formunu korumak için günde 5 öğün yemek yediğini söyledi.

Prenses Eugenie

Sık yemek yemeniz, kan şekerinizin stabil kalmasına yardımcı olur. Sık yemek ayrıca, aşırı yemeyi önler ve kalori açığını kapatmanıza yardımcı olur.

EGZERSİZ OLMAZSA OLMAZ

Beslenme kadar egzersiz de iyi bir vücudun ihtiyacıdır. Yağ yakmanın yanı sıra rahatlamaya da yardımcı olur.

Meghan Markle'ın egzersiz rutininde pilates var. Pilates, güçlenmeyi ve esnekliği sağlayan, aynı zamanda iyileşme süresi daha kısa olan yavaş etkili bir egzersiz türü.

Meghan Markle'ın egzersiz rutininde 5 dakikalık kardiyo ısınma, esneme ve ardından 30 dakikalık hafif ağırlık çalışması da yer alıyor.







