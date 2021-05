Meghan Markle, The Bench (Bank) adıyla yazdığı ilk çocuk kitabıyla, daha kitap piyasaya çıkmadan, kopyacılıkla suçlanmıştı. Oğlu Archie ile eşi Prens Harry’nin baba-oğul ilişkisinden ilham alarak yazdığı kitapla 39 yaşındaki Markle’ın, İngiliz yazar Corrinne Averiss’in 2018’de çıkardığı The Boy on the Bench kitabını kopyaladığı öne sürülmüştü.

8 Haziran’da piyasaya çıkacak olan kitabın illüstrasyonlarını ödüllü illüstratör Christian Robinson çizmiş, kitabın konusunun yanı sıra çizimlerinin de benzerliği, kopya suçlamasına dayanak yapılmıştı. Ancak yazar Corrinne Averiss, dün sosyal medyada ve İngiliz basınında yükselen kopya iddialarını reddetti.

Yazar, “Düşes’in yeni kitabının tanıtımını okudum, bu The Boy on the Bench’le aynı tema ve aynı hikaye değil. Hiçbir benzerlik görmüyorum” ifadesini kullandı.

Markle, kitabıyla ilgili açıklamasında, 36 yaşındaki eşinin ilk Babalar Günü’nde yazdığı şiirden yola çıkarak hazırladığını söyledi. “O şiir hikaye haline geldi” diyen Düşes, “Christian güzel ve şeffaf sulu boya illüstrasyonlarla babalar ve oğullarının hayat yolculuğuna sıcaklık, neşe ve hoşluk kattı. Bu sunum benim için çok önemli, Christian ve ben kapsamlı bir gözle bu özel bağı tasvir etmek için çalıştık” dedi.

Kitap, Meghan Markle’ın eşi Prens Harry ile 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınmasının ardından üretecekleri projelerden biri olarak hayat geçti. Çitin Netflix ile TV yapımları, Spotify ile de podcast’lar için milyon dolarlık anlaşmaları olduğu biliniyor.

Çift, yaz aylarında ikinci çocuklarının doğumunu bekliyor.