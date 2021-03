Geçtiğimiz haftalarda talkshow programı The Late Late Show with James Corden'a katılan Prens Harry, program esnasında eşi Meghan Markle ile görüntülü konuşmuştu. Video görüşmesinde ilk göze çarpan Meghan Markle'ın 30 dolarlık bir elbise giymesiydi. Meghan Markle'ın boynundaki kristal kolyenin de özel bir anlamı olduğu ortaya çıktı. 1295 dolarlık Lapis lazuli taşından kolye, The Airelume markasının 'giyilebilir tılsım' olarak tanımladığı koleksiyona ait.

"SAMİMİYET VE BİLGELİĞİN SEMBOLÜ"

Markanın sitesinde yayınlanan ürün açıklamasında "Lapis lazuli kendini ifade etmeye ve kişinin iç gerçeğinin açığa çıkmasına yardımcı olur. Bu taş, yaygın olarak samimiyet ve bilgeliğin bir simgesi olarak kabul ediliyor ve özellikle öz güveni artırmaya ve iç sesiyle daha güçlü bir bağlantıya ihtiyaç duyan herkese yardımcı oluyor" yazıyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği röportaj tüm dünyayı sarsmıştı.





