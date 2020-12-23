Sussex Düşü ve Düşesi, yakın zamanda Netflix'le yaklaşık 100 milyon ile 150 milyon dolar (yaklaşık 760 milyon ila 1 milyar 150 milyonTL) arasında bir anlaşma yaparak gündeme gelmişti. Ancak The Crown dizisinin de tetiklemesiyle Kraliyet ailesi, Meghan ve Harry çiftine odaklanacak programlar nedeniyle endişelendiriyor.

Hem Kraliyet'e yakın isimler hem de Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Netflix'in diziye kurgusal olduğu yönünde bir ibare koyması gerektiğini ve bunun etik bir sorumluluk olduğunu söylemişti. Dizide yer alan oyunculardan Helena Bonham Carter da bu fikre katılmıştı. Ancak Netflix, "izleyicilerin dizinin kurgu olduğunu anladığını" düşündüklerini söyledi ve talebi reddetti.

The Crown'ın tartışmalı 4. sezonunda Margaret Thatcher'ın 11 yıllık başbakanlık dönemi, Prenses Diana ve Prens Charles'ın çalkantılı ilişkisi ele alınıyor.

Knewz'un haberine göre benzer biçimde Meghan Markle ve Prens Harry'nin anlaşmasının da Kraliyet ailesine zarar verebileceği ve yeni tartışmaları gündeme getirebileceği düşünülüyor. İddialardan bir diğeri, çiftin aile sırlarını açığa çıkarmak pahasına Netflix'i memnun etmek istemesi.

Çift ayrıca Spotify'la da bir podcast anlaşması imzaladı.

Kraliyet'ten ayrılma kararı aldıktan sonra yüklü bir borç üstlenen çiftin bu borcu Netflix'le yapılan anlaşma sayesinde karşıladığı da medyaya yansıyan haberler arasında.







