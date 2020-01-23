Meghan ve Harry’nin ezber bozan masalı

'BEYAZ ATLI' PRENSES

Dışlanmıştı

İngiliz Prens Harry (35) ve eşi Düşes Meghan (38), iki hafta önce Kraliyet’ten istifa ettiklerini açıklamışlardı. Ancak bu kararı neden aldıklarına dair muamma bir türlü açıklığa kavuşmuyordu. Tüm dünyanın peşinden koştuğu ‘modern beyaz atlı prens’ ile evlenen oyuncu Meghan’ın sarayın imkanlarını elinin tersiyle itmesi şaşkınlığa yol açmıştı.

Harry, geçen gün “Ailemin huzuru için başka seçeneğim yoktu” diyerek ayrılığın kendisi için üzücü bir karar olduğunu açıklamıştı. İngiliz medyasına yeni sızan bilgilere göre; ayrılık için Harry’yi Meghan yüreklendirdi. Çünkü Meghan, tahtın son sıradaki varisi Harry’nin saraydaki tavırdan ne kadar incindiğini şahit oldu.

Kayınvalide şefkati

Harry’den hem geleneklere uygun yaşaması hem de ailesiyle ona uygun görülen tarzı benimsemesi bekleniyordu. Ama Harry asi bir prensti ve aşkı ona güç verdi. Meghan arkadaşlarına bu ayrılığı “Harry’nin ruhunun bu kadar ezilmesine ve bu kadar acı çekmesine daha fazla dayanamadım. Onu bağımsızlığı için destekledim” diyerek açıkladı.

Öte yandan, Harry’nin 13 yaşında kaybettiği annesi Lady Diana’nın trajik ölümünden her zaman Kraliyet’in ‘duygusuz’ kurallarını sorumlu tuttuğu biliniyordu. Harry’nin, kayınvalidesi Doria Ragland (63) ile arasının çok iyi olduğu ve hatta ona her fırsatta akıl danıştığı ortaya çıktı. Harry’nin ömrü boyunca hasret kaldığı anne şefkatini Ragland’de bulduğu söyleniyor.