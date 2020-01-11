İngiltere'de Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın arkadaşları, Meghan'ın son kararını İngiliz Daily Mail gazetesine değerlendirdi. Meghan'ın pek çok yakını, çiftin kraliyetten ayrılarak Kanada'ya taşınma kararını 'bırakıp kaçma' olarak nitelendirirken, son çıkan haberleri hiçbir şaşkınlık yaşamadan takip ettiklerini belirtti. Haberde, Meghan için dik başlı ve 'ehlileştirilemez' bir kadın olduğu yorumları yapıldı. Meghan'ın ismi paylaşılmayan bir arkadaşı, onun 'kraliyet gemisine' çok hızlı bir şekilde atladığını, ancak Kanada'da kuracağı bir hayat için yine aynı hızla her şeyi arkasında bıraktığını söyledi. Makalenin yazarı David Jones bu mühim kararı Meghan'ın 'elbette ki' tek başına almadığını belirtiyor. Zira nişanlandıklarını ilk açıkladıklarında oldukça hevesli görünen Prens Harry, aradan geçen zamanda çok fazla hayal kırıklığına uğradı ve mental sağlığı da ciddi şekilde etkilendi. Meghan'ın yakın çevresi, kraliyetten ayrılma kararını tek başına almasa da, Prens Harry'i büyük oranda kışkırttığından emin.

'O, zora gelemez'

Öte yandan çiftin yeni kararlarını açıklarken kullandıkları dil de oldukça dikkat çekici. İkili, istifa değil, yeni ve ilerici rollere geçiş yapmak için görevlerinden çekildiklerini açıkladı. Meghan'ın arkadaşları, bu 'yumuşatan' dilin de ona ait olduğuna işaret ediyor. En eski Arkadaşlarından biri, Meghan'ın karakterine dair şunları söylüyor: Bunun geldiğini biliyordum. Meghan ile birlikteyken onun istediği olur. Harry'nin taşıdığı ünvana rağmen, o , ilişkilerin hep merkezindedir. İlgi odağı olmak ister, ama kendi şartları altında. Şimdi oyunu kendi kurallarına göre oynamak için fırsat yarattığını belirten 'eski dost', onun bir şeyler ters gittiğinde kaçmaya meyilli olduğunu aktarıyor. Ancak kaçtığı yerden, aldığı kararın etkileri de gözlediğini de belirtiyor. Eski dosta göre Meghan, bunu aylardır planlıyor, adeta bir kampanya yürütüyordu, yani bu aslında uzun vadeli ve oldukça stratejik bir hareketti.

İkinci Diana olabilecek mi?

Meghan'ın, bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın sıkı bir hayranı olduğu bilinen bir gerçek. Hatta, 1996 yılında Buckingham Sarayı'nın önünde birlikte poz verdiği arkadaşı, 2017'de verdiği bir röportajda Meghan'ın 'ikinci bir Diana' olma konusunda hırslı olduğunu, Prens Harry ile tanışarak buna bir adım daha yaklaştığını söylemişti. Ancak habere göre, evliliğin ardından bir dizi kısıtlamayla karşılaşan Meghan, monoton hayatıyla birlikte rüyasından uyandı.

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