Diğer Sporlar Mehlika Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Mehlika Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Diğer Sporlar

Mehlika Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.

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Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.

AA


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