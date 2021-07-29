Mehmet Akif Ersoy sözleri sosyal medyada en çok aranan sözler arasında geliyor. Kalplere ve ruhlara seslenen vatan, gençlik ve bayrak hakkındaki sözleriyle Mehmet Akif Ersoy, Türk tarihinde ve edebiyatında eşsiz bir yere sahip. İşte, Mehmet Akif Ersoy’un resimli anlamlı ve kısa sözleri…

MEHMET AKİF ERSOY SÖZLERİ: VATAN, GENÇLİK VE BAYRAK SÖZLERİ

Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükut yürekli olana.

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

Çöz de artık ömrümün kördüğüm olmuş bağını, Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını!

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet nedir öğretmişiz.

Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüğe billahi tükürsem yüzüne.

İki çeşit insan vardır: Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe hataları ile yüzsüzleşen!

İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.

İnmemiştir Kur’an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!

Kim demiş Avrupa insanı medeni? Medeniyet dediğin açmaksa bedenin her yerini… desene hayvanlar senden daha medeni.

Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti, ona bile etmezlerdi secde.

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

Yiğitlik dini, kahramanlık dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.

Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!

Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı.

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur, dönme bilmeyiz, yürürüz.

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.

Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak; Yüreğin hisli mi işkencedesin, talihe bak.

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.

Geleceği karanlık görerek azmi bırakmak. Alçakça bir ölüm varsa, eminim budur ancak.

Üç buçuk soysuzun ardından köpeklik (zağarlık) yapamam; Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Eski eski olduğu için atılmaz; fena olursa atılır. Yeni yeni olduğu için alınmaz; iyi olursa alınır.

Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi âlem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin(ölümün) sana hande(gülüş) olsun. Halka matem.

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihanda yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

Adam mısın: Ebediyen cihanda hürsün, gez; Yular takıp seni kimsecikler sürükleyemez. Adam değil misin, oğlum: gönüllüsün semere; Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.

Ümitsizlik öyle bir bataktır ki, düşersen boğulursun azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun!

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA MEHMET AKİF ERSOY SÖZLERİ

Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.

Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.

Adam aldırmada geç git diyemem; aldırırım, çiğnenirim, çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım.

Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.

Göz, yumulmakla kör olmaz.

Bil ki, bir mezar taşıdır insandan yarına kalan. Ve unutma, onu da başkası yaptırır, gerisi yalan.

24 saatinden birini Hakk’a vermeyene insan denilir mi?

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

Hayır, matem senin hakkın değil… Matem benim hakkım: Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!

Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok; Öyle salgınmış ki mel’un: Kurtulan bir ferd yok! Kendi sağlam… Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin! İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!

Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme;

Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.

Ey millet, artık uyan! Cehline kurban gidiyorsun! İslâm’ı da batsın diye tutmuş, yed’iyorsun! Allah’tan utan! Bâri bırak dini elinden… Gir leş gibi topraklara kendin. Gireceksen! Lâkin ne demek bizleri Allah ile iskât? Allah’tan utanmak da olur ilim ile… Heyhat!

Ey yolcu, uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha; Bir kupkuru çöl var; ne ışık var, ne de vaha!

Gülen gözlerime bakıp sanma beni bahtiyar Her attığım kahkahada binlerce gözyaşı var.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar… O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, Yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Eşele bir yerleri örten karı, Ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit sesleridir rüzgârı, Haydi git evladım uğurlar ola… Haydi, git evladım açıktır yolun. Zalimlere karşı bükülmez kolun. Bayrağı çek on safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun uğurlar ola. Haydi, levent asker uğurlar ola.

Bil ki, bir mezar taşıdır insandan yarına kalan. Ve unutma, onu da başkası yaptırır, gerisi yalan.

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir; Çalış, çalış ki beka, sa’y olursa hak edilir.”

Kime ok atmayı öğrettimse, bir gün beni nişan aldı.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

24 saatinden birini Hakk’a vermeyene insan denilir mi?

Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok; Öyle salgınmış ki mel’un: Kurtulan bir ferd yok! Kendi sağlam… Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin! İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!

Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme;

Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.

Hayır, matem senin hakkın değil… Matem benim hakkım: Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!

Ey millet, artık uyan! Cehline kurban gidiyorsun! İslâm’ı da batsın diye tutmuş, yed’iyorsun! Allah’tan utan! Bâri bırak dini elinden… Gir leş gibi topraklara kendin. Gireceksen! Lâkin ne demek bizleri Allah ile iskât? Allah’tan utanmak da olur ilim ile… Heyhat!

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar… O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, Yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? ‘Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile. Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir.

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Seslerde: “Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş!” Lakin hani milyonları örten şu yığından, Tek kol da “yapışsam…” demiyor bir tarafından! Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Bunca zamandır uyudun, kanmadın; Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştanbaşa, Sen yine bir kere kımıldamadın!

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma. Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?

Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına…

Neden azmin bu kadar süreksiz, Sen mi yoksa davan mı yüreksiz?

Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini.

Dost edinmeye bak. Düşmanını annen bile doğurur.

Suskunluğum asaletimdendir, her söze söylenecek bir sözüm vardır; yalnız bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye.

Haberdar olmamışsın kendi zatından da hâlâ sen, Muhakkar bir vücudum! Dersin ey insan fakat bilsen… Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir.

İnanma insanların samimiyetine, Menfaat hissi ile gelirler vecde, Eğer vaad etmesieydi cenneti, Allah’a bile etmezlerdi secde…

Ey koca şark! Ey ebedi meskenet! Sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum, Garbı elinden yarın, Kalmayacak çekmediğin mel’anet.

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım!

Ye’sin sonu yoktur, ona bir kere düşersen Hüsrana düşersin; çıkamazsın ebediyen!

Eğer yürekleriniz aynı hisle çarparsa; Eğer o his gibi tek bir de gayeniz varsa; Düşer düşer yine kalkarsınız, emin olunuz… Demek ki birliği temin edince kurtuluruz. O halde vahdete hail ne varsa çiğneyiniz… Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz?

Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı Kuru dava ile olmaz fakat ilim ister; Ben o kudrette adam görmüyorum sen göster?

Çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim, Ben bu müstakbele mazimi feda etmezdim!

Türk Arapsız yaşayamaz; kim ki yaşar der, delidir. Arabın Türk, hem sağ gözüdür hem sağ elidir.





Bir Süleymaniye’yi yıkmak için iki ırgat, bir balyoz yeter. Fakat tekrar yapmak istenirse bir Süleyman ve bir Sinan gerek.

Kötülerin zulmü değil, iyilerin sessizliği insanı korkutur.

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

Ne harabî ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim.

Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez; Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler.

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.



