Mehmet Akif Üstündağ tekrar Voleybol Fedeasyonu Başkanı seçildi
Türkiye Voleybol Federasyonu, yönetim şekli ve başarılarıyla her branşa örnek oluyor ve adından söz ettiriyor. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu başarının mimarlarından biri olarak yeniden göreve seçildi.
26 Ekim 2021, Salı 14:15 Son Güncelleme:
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Voleybol Federasyonu seçimlerinde Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi. Mehmet Akif Üstündağ, 164 oyun 159'unu alarak seçimi kazandı. Üstündağ 2016 yılından beri görevinin başında.
Mehmet Akif Üstündağ kimdir?
Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Voleybol'u Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray’da icra ettikten sonra antrenörlüğe başladı.
Bir dönem TFF'de yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilerek görevini icra etmeye başlamıştır.
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