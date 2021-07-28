Bir dönem ‘Yılan Hikayesi’ isimli diziyle ismini duyuran Mehmet Ali Alabora, sosyal medya sayfasından yaptığı bir açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Oyuncu, 12 senedir evli olduğu Pınar Öğün ile boşandıklarını açıkladı. Alabora şu ifadeleri kullandı, “Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz.”