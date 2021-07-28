Magazin Mehmet Ali Alabora'dan ayrılık açıklaması

Mehmet Ali Alabora'dan ayrılık açıklaması

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Mehmet Ali Alabora'dan ayrılık açıklaması

Uzun süredir yaşamını İngiltere’nin başkenti Londra’da sürdüren Mehmet Ali Alabora, 2009 yılında hayatını birleştirdiği Pınar Öğün ile ayrıldıklarını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 12:48 Son Güncelleme:
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Bir dönem ‘Yılan Hikayesi’ isimli diziyle ismini duyuran Mehmet Ali Alabora, sosyal medya sayfasından yaptığı bir açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Oyuncu, 12 senedir evli olduğu Pınar Öğün ile boşandıklarını açıkladı. Alabora şu ifadeleri kullandı, “Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz.”

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