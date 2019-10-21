Mehmet Ali Erbil 1 ayda eridi

Fenomenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Banu Parlak, kızı ve annesi ile Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti.

Mehmet Ali Erbil, Banu Parlak’ın kızına oyuncak hediye etti.

Çok zayıfladı

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

Banu Parlak, ziyareti sırasında Mehmet Ali Erbil’in videosunu çekti.

Erbil’in 1 ay bile geçmeden bu kadar zayıflaması korkuttu.

#olayıngeçmişi

Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.

Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’in tedavisi zorlaşmıştı.

Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu.

Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.





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