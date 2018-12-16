Mehmet Ali Erbil 60 gündür yoğun bakımda

Mehmet Ali Erbil, evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in, tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti.

60 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşarak, babasının tedavisinde yardımcı olan doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Instastory'den babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Sezin Erbil, "Yoğun bakımda 60. gün. Doktorlar ve hemşireler babama çok iyi bakıyor. Allah razı olsun." notunu ekledi.

SEZİN ERBİL'İN PAYLAŞIMI:

ABİSİNİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abim hala yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil" demişti.