Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ı taciz mi etti? İşte detaylar
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Instagram sayfasından Mehmet Ali Erbil’in kendisine yazdığı taciz mesajlarını paylaşmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasında neler yaşandığını merak ediyor ve Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, arasında yaşanan krizi öğrenmeye çalışıyor. İşte Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasında yaşanan ve binlerce kişinin merak ettiği o olay! Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’ı taciz mi etti? Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında neler paylaştı. İşte detaylar…
05 Ekim 2021, Salı 11:07 Son Güncelleme:
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Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer’de bulunan bir AVM’de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil’in ismi yeni bir skandalla gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in kendisine yolladığı mesajlardan rahatsız olduğunu belirterek sosyal medya sayfasından yayınladı.
Ece Ronay sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir.
ECE RONAY MEHMET ALİ ERBİL'İN MESAJLARINI PAYLAŞTI!
Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" dedi. Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı. Ece Ronay ifşasıyla birlikte "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.
Ece Ronay'ın bu açıklamalarının ardından Mehmet Ali Erbil cephesinden nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.