Magazin Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Magazin

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve sonrasında suç duyurusunda bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le video paylaştı.

07 Ekim 2021, Perşembe 01:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.

"Bu olayları kapatalım"

64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi.

Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
16. Contemporary İstanbul Haliç’te açıldı
Bekir Saçar
Filiz Özkol
6 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Edis'in hatıra filmi
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Beni sahiplensin kol kanat gersin
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
4 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kışkırtan yeniay
Öner Döşer
Suna Akyıldız
'Yargı' müthiş
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Selin Ciğerci, evliliğinin bitmesiyle ilgili detayları ilk kez anlattı