Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve sonrasında suç duyurusunda bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le video paylaştı.
07 Ekim 2021, Perşembe 01:32 Son Güncelleme:
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Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.
"Bu olayları kapatalım"
64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.
Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi.