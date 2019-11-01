Mehmet Ali Erbil evine döndü

Önceki gece yeniden yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

01 Kasım 2019, Cuma 08:43
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Mehmet Ali Erbil evine döndü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süre evde dinlenecek

Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan Mehmet Ali Erbil’in bir süre evde dinleneceği öğrenildi.


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