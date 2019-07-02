Mehmet Ali Erbil gözyaşlarıyla taburcu oldu

Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil bugün taburcu oldu.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkış yapan ünlü sunucuya muhabirler pasta sürprizi yaptı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erbil, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum."

Doktoru Jan Klod Kayuka, her şeyin yolunda gittiğini, Erbil’in iyileşme sürecinin hızlandığını söylemişti



