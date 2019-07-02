Mehmet Ali Erbil gözyaşlarıyla taburcu oldu
Yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil bugün taburcu oldu
Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil bugün taburcu oldu.
Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkış yapan ünlü sunucuya muhabirler pasta sürprizi yaptı.
MEHMET ALİ ERBİL'DEN İLK AÇIKLAMA
Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erbil, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:
"3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum."
Doktoru Jan Klod Kayuka, her şeyin yolunda gittiğini, Erbil’in iyileşme sürecinin hızlandığını söylemişti