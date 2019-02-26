Mehmet Ali Erbil güldürmeye başladı

Kızı Sezin Erbil, ünlü şovmenin yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını söyledi, "Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz" dedi.

'ESRİ BİLE YAPIYOR'

Doktoru Jan Klod Kayuka ise Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor."