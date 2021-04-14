Magazin Mehmet Ali Erbil: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum

Mehmet Ali Erbil: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum

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Mehmet Ali Erbil: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum

Zor günleri atlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk oldu. Geçmişte yaşadıklarını ve gelecek planlarına anlatan Erbil, ‘gelecek sezon ekranlara döneceğim’ dedi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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İşte Mehmet Ali Erbil’in açıklamalarından satır başları…


  • Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı.
  • Ben zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler…
  • Herkes her gün yanımdaydı. İbrahim Tatlıses her gün geldi. Sibel Can olsun, Hülya Avşar olsun herkes geldi. Hülya beni hastanede yürüttü. Bahçede birlikte yürüdük.

  • Eşlerimi asla aldatmadım. Dedim ki ‘karısını aldatan erkek prostat olsun’ prostat olmadığıma göre aldatmadım.
  • İlk eşimden ayrıldıktan sonra askere gittim. Çok özledim geldiğimde de tekrar evlendik, çocuğumuz da vardı.
  • En çok denize, suya, havuza girmeyi özledim. Yüzmeyi çok özledim. Aşkı da özledim tabii… Hastalıktan dolayı konsantre olamıyorum. Sanal alemden bir kız arkadaşı buldum, Cuma günü buluşacağız. Eski eşlerimin hepsi yanımda, hiç gözleri arkada kalmaz. Benim gözlerim arkada kalmaz… Hiç yanlış yapmadılar.  
  • Seviliyormuş, onu bana hissettirmeleri de çok güzel bir şey o duyguyla daha çok bağlanıyorsun hayata. Benim gibi hareketli bir adam sol elini bile kaldıramıyordu. ‘Allah’ım bana sol elimi bahşet de sol elimi kullanayım’ diye dua ediyordum.

  • Ali Sadi ile aramız çok iyi kaçıp kaçıp geliyor ben de kalıyor. Annesi çok iyi yetiştiriyor. Çocuk yetiştirmek kolay değil.
  • Kaçış sendromu Türkiye’de iki dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya’da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için… 21 günde bir uygulanıyor.
  • İki senedir çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkuldü şimdi onlardan da kira gelmiyor. Yeniden başlayacağız çalışmaya… Ama çok şükür bu zamana kadar hiçbir şeyimi satmadım. Yoksa Serdar gibi olmuştum. Çocuklarımın hepsine birer ev aldım, gelecekleri garanti.

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