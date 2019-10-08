Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı

235 gün hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra iyileşen ve hastaneden çıkan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı kötü günlerin ardından önceki gece, 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Önce 'çekmeyin' dedi sonra açıklama yaptı

Alisa Nasya Deniz ile ilgili sorulan aşk sorularını Mehmet Ali Erbil cevapsız bıraksa da Alisa arabaya binerken önce muhabirlere 'çekmeyin arkadaşlar' dedi. Daha sonra da arabadan seslenerek '2 yıldır birlikteyiz ve çok mutluyuz' dedi.

'Öylesine, sevdiğim için takıyorum'

Alisa'nın bu sözleri kafa karıştırırken elindeki alyans da dikkat çekti. Alyans sorusuna ise 'Öylesine, sevdiğim için takıyorum' dedi.

'Kime kızacağım kimle kavga edeceğim?'

Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil hastanedeyken şöyle bir paylaşımda bulunmuştu:

"Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum, hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun... 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın.

Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak. Daha yazamayacağım o kadar şey var ki seni çok özledim. Kime kızacağım ben kiminle kavga edeceğim? Kim beni kızdıracak, kim beni güldürecek şimdi? Sadece dayan tek duam. Bizi böyle bırakıp gidemezsin."





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