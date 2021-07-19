Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar tatil sezonunu açtı
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile yaşadığı tartışmayla magazin gündemine gelen Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızları Yasmin Erbil ile Çeşme'de tatil yapıyor.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 11:52 Son Güncelleme:
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Kaçış sendromu hastalığı sebebiyle uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.
Ünlü şovmen, eski eşi Nergis Kumbasar ve 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ile soluğu İzmir Alaçatı'da aldı. Tatil sezonunu açan Erbil, Kumbasar ile havuza girdi. Eski eşler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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