Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar tatil sezonunu açtı

Kaçış sendromu hastalığı sebebiyle uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.

Ünlü şovmen, eski eşi Nergis Kumbasar ve 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ile soluğu İzmir Alaçatı'da aldı. Tatil sezonunu açan Erbil, Kumbasar ile havuza girdi. Eski eşler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.