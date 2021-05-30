Magazin Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil'den sürpriz proje

Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil'den sürpriz proje

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Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil'den sürpriz proje

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, yeni bir yarışma programı ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs 2021, Pazar 09:47 Son Güncelleme:
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Ünlü şovmen, dün Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. “Çarkıfelek” programıyla yıllardır seyirciye buluşan Mehmet Ali Erbil, bu kez farklı bir program için Polat Yağcı ile anlaştı. Yeni bir yarışma projesi için el sıkışan Erbil’e küçük kızı Yasmin’in de eşlik edeceği öğrenildi. Detayların henüz netleşmediği programda baba kızın programı birlikte sunacağı açıklandı.


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